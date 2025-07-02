Певица Буланова рассказала, как она борется с телефонными мошенниками

Настоящие сотрудники полиции или Центрального банка никогда не будут звонить гражданам для обсуждения личных или финансовых вопросов. Своими методами противодействия телефонным мошенникам поделилась певица Татьяна Буланова.
«Настоящие сотрудники полиции никогда не будут звонить обычным гражданам для ведения диалога, а представители Центрального банка не проявляют интереса к содержимому банковских карт рядовых россиян», — рассказала Буланова, пишет «Ридус». Певица отметила, что по рабочим вопросам ей регулярно звонят с неизвестных номеров — это могут быть представители концертных площадок, организаторы мероприятий или пиар-менеджеры. Однако среди таких звонков нередко встречаются и мошенники. По словам артистки, она научилась быстро различать их по ряду признаков.
Одной из распространенных схем Буланова называет предложение продлить срок действия мобильного номера. Она подчеркивает, что такие номера бессрочны, и любые подобные предложения — это попытка обмана. Артистка советует избегать общения по телефону с незнакомыми людьми, особенно если разговор касается финансовых вопросов. Она также отмечает важность передачи своих знаний друзьям и знакомым — по мнению Булановой, своевременное информирование помогает многим избежать мошеннических схем.
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