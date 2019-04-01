Полпред Цуканов большим закрытым совещанием скорректирует планы губернаторов

Цуканов собирает большое совещание по нацпроектам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов во вторник, 2 апреля, проведет большое окружное совещание. Мероприятие, как выяснило «URA.RU», пройдет в режиме видео-конференц-связи (ВКС) и будет закрытым для прессы.

«На совещании планируется обсудить ряд вопросов, в том числе и реализацию национальных проектов. Это целиком внутреннее мероприятие, и ничего, что могло бы заинтересовать общественность, на нем не будет. Предполагается участие тех, кто в своих регионах ответственен за реализацию нацпроектов, но это не обязательно главы регионов», — объяснили в пресс-службе полпредства.

От ХМАО в совещании примет участие первый замгубернатора Алексей Шипилов. В Курганской области принять участие в разговоре с полпредом планирует глава регионального отделения «Единой России», а потому ВКС будет налажена в штаб-квартире партии. В ЯНАО и Челябинской области пока только определяются с тем, кто будет общаться с главой округа.

Кого на совещание делегирует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев — пока неизвестно, равно как и место, где соберутся свердловские чиновники — это может быть как площадка самого полпредства на Добролюбова, 11, так и аппарат главного федерального инспектора на Октябрьской площади, 3. Сам глава Среднего Урала у полпреда появиться не сможет: во вторник у него собственное большое совещание с главами свердловских муниципалитетов, а во второй половине дня — встреча с министром культуры Владимиром Мединским.