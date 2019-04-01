Партнера Зеленского по скандальной комедии шокировали результаты первого тура выборов

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 15:12
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Владимир Зеленский, зеленский владимир
Из Владимира Зеленского может получиться хороший президент, уверен его коллега по цехуФото: Личная страница Владимира Зеленского во «ВКонтакте»

Лидерство комика Владимира Зеленского в ходе президентских выборов на Украине повергло в шок его коллегу — актера театра и кино, сыгравшего главную роль в сериале «Домашний арест» Павла Деревянко.

«Я сам нахожусь в небольшом шоке», — признался «URA.RU» Деревянко. По его словам, несколько лет назад они с Зеленским снимались в кино и «достаточно много времени проводили вместе». В частности, Зеленский и Деревянко сыграли в скандальной комедии «Ржевский против Наполеона» — многие усмотрели в ленте глумление над историей.

В то же время Деревянко признал, что из Зеленского, который стал лидером президентской гонки на Украине, может получиться достойный президент. «История знает разные примеры. Я всегда восхищался работоспособностью Володи, его порядочностью, его добротой, чувством юмора и отношением к жизни. Я очень рад. Не знаю, как будет дальше, не будем гадать», — пояснил собеседник агентства.

По результатам выборов, которые состоялись на Украине накануне, 31 марта, Зеленский набирает свыше 30% голосов, действующий президент страны Петр Порошенко — чуть более 16%. Оба кандидата проходят во второй тур президентских выборов, который состоится 21 апреля.

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