В Новом Уренгое мужчине, который разбил ВАЗ кувалдой возле ТЦ «Солнечный», может грозить уголовное наказание. Об этом сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Новому Уренгою.
«УМВД по данному факту назначило проверку. В его (мужчины, — прим. ред.) действиях усматриваются признаки состава преступления по статье „Хулиганство “. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы», — заявили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что сейчас мужчина задержан в административном порядке за неоплаченные штрафы по линии ГИБДД. Меру пресечения за розыгрыш ему изберут после возбуждения уголовного дела.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что местный житель решил «проучить» человека, который оставил отечественный автомобиль посередине дороги. Кувалдой он разбил фары, стекла, крышу и капот ВАЗа. У мужчины есть Instagram, где написано, что он уничтожает отечественные автомобили. «Уничтожатель ВАЗ», — говорится в описании профиля. В дежурной части Нового Уренгоя сейчас разыскивают свидетелей и очевидцев «розыгрыша» возле ТЦ «Солнечный». Всем, кто обладает какой-либо информацией, в полиции просят позвонить по телефону 8 (3494) 24-61-09 или 02.
Видео взято с канала «Нур 24» видеоплатформы YouTube