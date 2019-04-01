У администрации бани — совсем другая версия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В минувшие выходные посетителей бани «Жемчужина» на улице Стачек в Екатеринбурге вывели из заведения. Об этом «URA.Ru» сообщили сами недовольные клиенты. По их словам, работники ЧОП «Сова», которых вызвала администрация, вытаскивали голых мужиков прямо из парилки.

«Внезапно перестали продавать билеты из-за отсутствия воды. Выходящие говорили, что вода есть, просто давление чуть меньше, но администратор никого не пускала, — рассказал „URA.RU“ завсегдатай бани Олег Тюренков. — После тщетных попыток уговорить ее и принять деньги в оплату услуг, мы (6 человек) поднялись в отделение, заверив, что оплатим при выходе. Администратор вызвала ЧОП „Сова“, работники которого стали вытаскивать людей за руки из парилки, не давая даже смыть пену. Нам пришлось одеться и покинуть баню».

По словам мужиков, они напрасно показывали администратору нормально текущую из кранов — та ссылалась на приказ директора «никого не пущать». «Баня продолжала работать, только доступ клиентов велся выборочно, — уверяет Олег. — В общем, нам основательно подпортили субботний выходной, баня без выручки, два экипажа ЧОП почти час глазели на голых мужиков, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями».

В самой бане подтвердили факт инцидента, но у администрации — совсем иная трактовка событий. «В субботу была авария на водоканале, и давление в сетях упало с 6 до 1 атмосферы, весь Эльмаш сидел без воды, — рассказала директор бани Ольга Борисова. — В отделения на первом этаже вода кое-как поступала, а в общую баню на втором этаже почти нет. Но даже если полностью отключен водопровод, в трубах вода все равно остается, и мы дали возможность домыться тем, кто уже купил билеты. Но людей запускать туда перестали».

По словам директора, мужики, которых потом выгнали, очень хотели попасть к своим друзьям, уже находившимся в отделении. «Наша баня — муниципальное предприятие, когда люди приходят к нам, они обязаны приобрести билет и не распивать спиртные напитки, — говорит Борисова. —

А эти сидят там и распивают каждую субботу. И в этот раз им очень хотелось посетить баню и вместе напиться. И пошли «на штурм».

Завсегдатаи бани на ул. Стачек любят ее за хороший пар Фото: google/maps

Директор заверяет, что никакого конфликта не произошло бы, если бы сотрудники не позвонили ей и не сообщили, что клиенты матерятся и толкаются. «Я была вынуждена вызвать ЧОП „Сова-2“, с которым у нас договор, — говорит Ольга Александровна. — Они приехали и убедили их, что нужно выйти. Никто их мыльными не выгонял — подождали, когда они оденутся, и проводили вниз».

По словам Борисовой, она уже разместила ответ на негативный отзыв клиентов на «Флампе», и большинство комментариев — в ее пользу. «Они пообещали всех нас уволить, но меня это не пугает: меня уже сотни раз „увольняли“, — говорит директор бани. — В следующий раз я буду вызывать наряд полиции: от них уже устали и мы, и другие посетители. Женщина с ребенком как-то сделала им замечание, что они матерятся — знаете, как ее обхамили! У меня администратор уже чуть не плачет: сил нет с ними бороться!»