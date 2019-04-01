Прокуратура заставила ямальскую компанию, связанную с РПЦ, вернуть 11 млн рабочим

Компания ИСК «Ямал Альянс», связанная с РПЦ, уменьшила свой долг по зарплате рабочими на 11,5 миллиона. Он составлял 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«В результате мер прокурорского реагирования, по состоянию на 01.04.2019 задолженность по зарплате снизилась на 11,5 млн. рублей», — сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года следственный отдел Ноябрьска возбудил против ИСК «Ямал Альянс» уголовное дело по статье УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Компания раньше принадлежала местному депутату Александру Руденко, но из-за долгов перешла под управление компании «Пересвет-групп», аффилированной с РПЦ.
Новое руководство компании вместо выплаты зарплат рабочим перечисляло деньги на собственные корпоративные карты, оплачивало гостиничные счета за проживание. В итоге с августа 2018 года деньги организации распределялись службой судебных приставов между работниками-кредиторами. В январе 2019 года на счета было перечислено 28,7 млн рублей.