Пермский депутат, заявивший о покушении, показал результаты проверки на полиграфе

Депутат Законодательного собрания Пермского края от фракции КПРФ Илья Кузьмин, в которого, по его собственным словам, стреляли из обреза охотничьего ружья, обнародовал результаты проверки на детекторе лжи. Копии заключения психофизиологического тестирования он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
Парламентарий сам вызвался пройти тестирование на полиграфе, чтобы опровергнуть слухи об инсценировке покушения. «Заключение, выданное экспертами, еще раз подтверждает, что я непричастен к организации покушения на самого себя», — написал Кузьмин. Депутат отметил, что исследование на детекторе лжи проводили независимые эксперты из Перми. Тестирование проходило по трем разным методикам.
Согласно копиям заключения экспертов, у Ильи Кузьмина не было замечено психофизиологических реакций человека, организовавшего инсценировку собственного убийства. «Это означает, что Илья Кузьмин не организовывал покушение на убийство в отношении себя», — говорится в документах.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 24 февраля на депутата Заксобрания Пермского края Илью Кузьмина было совершено нападение. Неизвестный мужчина дважды выстрелил в парламентария, но промахнулся. Позже один из местных журналистов назвал покушение инсценировкой. В свою очередь, политик вызвался пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность. Подозреваемому 11 марта было предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО.