Медведев приедет в Челябинск на форум к губернатору Текслеру

Дмитрия Медведева ждут на экофоруме в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в экологическом форуме «Единой России», который откроется в Челябинске 19 апреля, и встретится с врио губернатора Алексеем Текслером. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

Экофорум «ЕР» с участием Медведева анонсировал в январе председатель комитета экологии Госдумы РФ Владимир Бурматов. Только тогда форум готовили для Бориса Дубровского, еще руководившего регионом. После смены власти в Челябинской области отменять мероприятие не стали.

«Форум состоится и будет посвящен экологии, — рассказал источник. — Вместе с председателем правительства Дмитрием Медведевым в Челябинск приедет министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин».

В правительстве Челябинской области визит Дмитрия Медведева не комментируют. Отказался от комментариев и Владимир Бурматов.