Медведев приедет в Челябинск на форум к губернатору Текслеру

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 20:09
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Всероссийская конференция партии
Дмитрия Медведева ждут на экофоруме в ЧелябинскеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в экологическом форуме «Единой России», который откроется в Челябинске 19 апреля, и встретится с врио губернатора Алексеем Текслером. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

Экофорум «ЕР» с участием Медведева анонсировал в январе председатель комитета экологии Госдумы РФ Владимир Бурматов. Только тогда форум готовили для Бориса Дубровского, еще руководившего регионом. После смены власти в Челябинской области отменять мероприятие не стали.

«Форум состоится и будет посвящен экологии, — рассказал источник. — Вместе с председателем правительства Дмитрием Медведевым в Челябинск приедет министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин».

В правительстве Челябинской области визит Дмитрия Медведева не комментируют. Отказался от комментариев и Владимир Бурматов.

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