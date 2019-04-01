Власти Ямала проведут зачистку в интернате, где погиб ребенок

Правительство Ямала проведет еще одну проверку в скандальном интернате, где погиб ребенок Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В гыданской школе-интернате, где на прошлой неделе покончил с собой школьник, пройдет еще одна проверка и сменится директор. Власти Ямала планируют детально изучить все нарушения в школе, о которых в открытом письме губернатору рассказал общественник Игорь Яндо. Новый директор приступит к обязанностям уже с 4 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства Ямала.

«Факты, которые описывает житель поселка (распитие спиртного, халатное отношение педагога к своим обязанностям), будут проверены департаментом образования округа. Если что-то из указанного подтвердится, будут приняты все необходимые меры, так данная школа в зоне пристального контроля региональной власти», — рассказали в правительстве ЯНАО.

Место директора гыданской школы-интерната займет Андрей Андриишин, который работает в школе уже четыре года. «Он — педагог с 27-летним стажем, имеющий понимание, какие изменения необходимы образовательному учреждению. За четыре года работы в поселке успел заслужить авторитет среди коллег. До этого руководил профессиональным училищем в другом регионе, где обучались „трудные“ подростки, сумел вывести его на высокий уровень», — рассказали в правительстве о новом директоре. Там добавили, что одной из первых задач, которую ставит перед новым руководителем окружной департамент образования, станет жесткий контроль за дисциплиной как учеников, так и преподавательского состава.

В школе-интернате поселка Гыда проходит проверка из-за смерти ребенка. По одной из версий следователей, мальчик мог покончить с собой. Общественник Игорь Яндо написал открытое письмо губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову с просьбой вмешаться в эти проверки. Яндо рассказал, как учителя распивали спиртное прямо в здании интерната, а некоторые педагоги пропускали свои уроки и оставляли детей одних.