Артюхова попросили лично посетить скандальный интернат, в котором погиб ребенок

Губернатора Ямалал Дмитрия Артюхова просят вмешаться в ситуацию в гыданской школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель поселка Гыда Игорь Яндо написал открытое письмо на имя губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Он попросил губернатора вмешаться в проверку, проходящую в местной школе-интернате, из-за смерти одного из воспитанников. Яндо рассказал о многочисленных проблемах школы, о том, как педагоги употребляют спиртное на работе и бросают детей во время уроков. Письмо он опубликовал на своей странице в соцсети.

Игоря Яндо рассказал в письме, что часть педагогов школы «приближенных к руководству» прямо в образовательном учреждении до поздней ночи праздновали 8 марта. Всех деталей общественник не разглашает, но утверждает, что эту вечеринку уже месяц обсуждают все дети в школе, а все произошедшее записали камеры видеонаблюдения. Кроме того, Яндо утверждает, что один из педагогов вообще игнорирует свою работу и вместо проведения уроков уходит пить чай, оставляя детей одних.

«И такой беспредел и беспорядок прослеживается буквально во всей общешкольной жизни. Именно это толкает детей на проявление не лучших своих качеств. А эта „элита“ педагогов сейчас вновь получает карт-бланш. Дмитрий Андреевич, просим вмешаться в ситуацию и остановить этот беспредел. В департамент образования Ямала мы уже не обращаемся, так как „по подведомственности“ все это скатится обратно», — пишет Игорь Яндо в письме губернатору.

Он приглашает губернатора посетить поселок Гыда и лично вмешаться во все проходящее, провести глубокую проверку как в гыданской школе, так и в департаменте образования Тазовского района.

Получить комментарии в школе пока не получилось — в приемной не ответили на звонок. В правительстве Ямала ситуацию также пока не прокомментировали.

В конце марта в поселке Гыда было найдено тело воспитанника местной школы-интерната. По одной из версий мальчик мог самостоятельно свети счеты с жизнью. В настоящий момент в школе проходит проверка. Расследованием происшествия занимаются, в том числе, и представители СКР по Ямалу.

Гыданская школа-интернат уже не первый раз становится объектом внимания региональных властей и силовиков. Ранее там уже неоднократно вспыхивали конфликты между учащимися и педагогами, а проверки выявляли множество нарушений образовательного процесса и содержания детей.