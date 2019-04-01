В Екатеринбурге задержан дебошир, устроивший погром в редакции газеты «Коммерсант»

Дебоширу грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге задержан мужчина, который устроил погром в екатеринбургской редакции газеты «Коммерсант». Об этом «URA.RU» сообщили в Следственном комитете по Свердловской области и региональном главке МВД.

По словам старшего помощника руководителя областного СК Александра Шульги, злоумышленником оказался неработающий житель Екатеринбурга 1973 года рождения. В ночь на 1 апреля нетрезвый мужчина проник в редакцию газеты, расположенной на улице Горького и устроил там погром. Сумма материального ущерба составила не меньше 70 тысяч рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, но с учетом уже имеющихся у них данных, преступление было совершено «по личным мотивам и носило бытовой характер». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». За это ему грозит до пяти лет тюрьмы. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Как пояснил агентству представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый был задержан в одной из квартир Екатеринбурга. Свою причастность к произошедшему он отрицать не стал и написал явку с повинной. «Данное ЧП не связано с профессиональной деятельностью журналистского коллектива филиала российского СМИ», — добавил Горелых.