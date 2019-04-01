На редакцию газеты «Коммерсант-Урал» в Екатеринбурге напали минувшей ночью. Злоумышленники разгромили кабинеты генерального директора, главного редактора и главного бухгалтера, а также серверную комнату.
Разгром в редакции утром 1 апреля обнаружили сотрудники издания. В кабинетах были перевернуты компьютеры, а на столе гендиректора лежала записка: «Сдохнешь, сявка…». Поступившую информацию подтвердили в УМВД по Екатеринбургу. «Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, следов взлома не обнаружено. Установлено, что из помещения похищены два жестких диска», — сообщили «URA.RU» в отделе по связям с общественностью УМВД по Екатеринбургу.
Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Сергей Плахотин заявил в беседе с «URA.RU», что не знает, кто и почему напал на редакцию, но не исключил, что произошедшее может быть связано с вышедшей недавно книгой «Ловцы Банд». «По книге нареканий ни у кого не было, но то, что она не всем понравилась я знаю», — прокомментировал он.
В ноябре прошлого года команда издания «Коммерсант-Урал» представила книгу «Ловцы банд». В ней рассказывается о конфликтах и конкуренции между группировками и кланами Екатеринбурга в 90-х годах, а также раскрываются подробности работы оперативников.