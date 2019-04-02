Российский миллиардер из списка Forbes договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

«Севергрупп» приобрела почти 42% ценных бумаг «Ленты» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инвестиционная компания «Севергрупп» российского предпринимателя, миллиардера Алексея Мордашова подписала соглашение с Luna Inc. и Европейским банком реконструкции и развития о приобретении 41,9% ценных бумаг «Ленты».

Закрытие сделки, как пишет ТАСС, зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения одобрения от Федеральной антимонопольной службы. Когда сделка будет закрыта, «Севергрупп» должна будет предложить акционерам расписок торговой сети купить их бумаги за 3,6 доллара за расписку или 18 долларов за акцию. Соглашение, как планируется, будет заключено до конца мая 2019 года.

Алексей Мордашов занял четвертое место в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Издание оценило его капитал в 20,5 млрд долларов.