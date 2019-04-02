Глава МВД Колокольцев прилетел в КНДР

Владимир Колокольцев прилетел в Пхеньян Фото: Официальный сайт Президента РФ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Пхеньян, столицу КНДР. Информацию об этом распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации, и сопровождающие его лица прибыли в Пхеньян 1 апреля», — приводит RT сообщение ЦТАК. При этом о сроках визита российского министра и целях ничего не говорится.

Ранее, напомним, в СМИ появлялась информация о визите зампредседателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон в Москву. Как предполагалось, поездка могла быть связана с подготовкой возможного визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.