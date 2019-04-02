01 апреля 2019

Звезда сериала «Бандитский Петербург» скончался после тяжелой болезни

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 06:25
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Александр Васильев скончался на 61-м году жизниФото: lenfilm.ru

В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет после продолжительной и тяжелой болезни скончался актер Александр Васильев.

Прощание, как пишет «Национальная служба новостей», состоится в среду, 3 апреля, в 11 часов в четвертом павильоне «Ленфильма», в 14 часов — отпевание в храме Смоленской Иконы Божьей матери. Похоронят актера на Смоленском кладбище.

Александр Васильев известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Особенности национальной охоты», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и другие.

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