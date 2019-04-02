Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Инженеры-мехатроники создают программы для управления механизмами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во ВНИИ труда Минтруда России определили самые высокооплачиваемые профессии в России. Рейтинг возглавили те специалисты, которых не хватает на рынке труда.

«Инженерам-мехатроникам в автомобилестроении и сварщикам дуговой сварки предлагается зарплата от ста тысяч рублей», — приводит RT результаты исследования. Профессия инженера-мехатроника сравнительно новая, с развитием технологий она становится все более востребованной в машиностроении — специалисты создают программы, которые управляют различными механизмами и контролируют их.

Чуть меньше (от 95 тысяч рублей) предлагают специалистам по операциям на межбанковском рынке и бурильщикам шпуров. От 85-90 тысяч рублей предлагают бизнес-аналитикам, специалистам моделирования процессов термической обработки, мастерам интеграции облачных приложений и специалистам по потребительскому кредитованию. Эксперты отмечают, что профессии высоко оплачиваются в том числе потому, что работников с такой квалификацией недостаточно на рынке труда.