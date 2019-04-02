ФСБ пришла с обысками в службу, ответственную за бункеры президента

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, которая входит в состав Службы специальных объектов. Речь идет о Главном управлении специальных программ, которое курирует сеть засекреченных бункеров и тоннелей.

«Спецслужбу заинтересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2» в Чеховском районе Московской области. В изъятых бумагах говорится об участке земли, который граничит с поселком Талалихино», — сообщает РБК. Близкий к Службе спецобъектов собеседник издания сообщил, что в постановлении районной администрации от 1993 года было указано, что воинская часть располагалась на 3274,8 га, а после межевания — на 3189 га. Утраченный участок вошел в состав поселка.

Земельные участки ставили на учет на основании постановления от 1999 года. «Документ был подделан, в нем говорится о переводе в муниципальный фонд земельных участков, расположенных в поселке Талалихино, под объекты коммунально-бытового назначения», — отметил источник. На этой территории впоследствии появились коттеджный поселок «Лесное озеро»» и «небольшой ликероводочный завод», уточнил он.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По словам источника РБК, схему хищений придумал в 2000-х помощник бизнесмена Олега Стрекалова Данис Низаметдинов, а в незаконных действиях участвовали бывшие главы Чеховского района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин.