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После жалоб в соцсетях прокуратура заставила трех ямальских мэров почистить дороги

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 11:16
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Снег в городе. Нижневартовск., зима, проезжая часть, метель, сугроб на дороге
Ямальцы в соцсетях жаловались на снежные завалы на дорогахФото: Александр Елизаров © URA.RU

Прокуратура Ямала устроила проверку из-за массовых жалоб в социальных сетях на качество уборки дорог и снежные завалы на обочинах. По итогам проверок прокуратура предъявила претензии главам администраций Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги.

«Причиной допущенных нарушений послужила ненадлежащая организация органами местного самоуправления контроля над выполнением подрядными организациями работ по муниципальным контрактам, предусматривающим содержание дорог в соответствии с предъявляемыми законом требованиями», — отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

В ходе проверок на дорогах выявлены снежные накаты и колея. На обочинах на протяжении длительного времени складировались снежные кучи, которые мешали проезду, ограничивали обзор и могли спровоцировать аварии на дорогах. По результатам проверок главам местных администраций внесены представления, а ответственные службы приступили к уборке снега. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Ранее претензии по уборке снега губернатор Ямала Дмитрий Артюхов высказывал главе Ноябрьске Алексею Романову. Артюхов отметил, что минувшей зимой именно Ноябрьск выделился по количеству жалоб на снежные завалы в городе.

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