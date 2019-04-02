После жалоб в соцсетях прокуратура заставила трех ямальских мэров почистить дороги

Прокуратура Ямала устроила проверку из-за массовых жалоб в социальных сетях на качество уборки дорог и снежные завалы на обочинах. По итогам проверок прокуратура предъявила претензии главам администраций Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги.
«Причиной допущенных нарушений послужила ненадлежащая организация органами местного самоуправления контроля над выполнением подрядными организациями работ по муниципальным контрактам, предусматривающим содержание дорог в соответствии с предъявляемыми законом требованиями», — отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.
В ходе проверок на дорогах выявлены снежные накаты и колея. На обочинах на протяжении длительного времени складировались снежные кучи, которые мешали проезду, ограничивали обзор и могли спровоцировать аварии на дорогах. По результатам проверок главам местных администраций внесены представления, а ответственные службы приступили к уборке снега. Виновных обещают привлечь к ответственности.
Ранее претензии по уборке снега губернатор Ямала Дмитрий Артюхов высказывал главе Ноябрьске Алексею Романову. Артюхов отметил, что минувшей зимой именно Ноябрьск выделился по количеству жалоб на снежные завалы в городе.