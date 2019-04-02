Ямальца хотят посадить за молчание о работе вербовщиков террористов

В Новом Уренгое (ЯНАО) прокуратура утвердила обвинение против местного жителя из-за того, что он не сообщил силовикам о вербовщике террористов. Об этом говорится на сайте окружного надзорного ведомства.
По версии прокуратуры, в августе 2017 года обвиняемого Сайпутдина Махмудова и других ямальцев уговаривали поехать в Сирию и примкнуть к террористам. Двое жителей региона поддались на уговоры и попытались вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство», однако были задержаны силовиками.
«Махмудов не сообщил в органы власти о лице, склонявшем граждан к террористической деятельности, в связи с чем был привлечен к уголовной ответственности. Санкция предусматривает до года лишения свободы», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. В ведомстве отметили, что после вручения обвинения уголовное дело будет направлено в суд.
Ранее сотрудники полиции Нового Уренгоя совместно с РУ ФСБ России по Тюменской области поймали мошенника, который за деньги предложил одному из ямальцев выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды международной террористической организации.