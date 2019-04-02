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Ямальца хотят посадить за молчание о работе вербовщиков террористов

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 13:14
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Дом Владимира Пузырева. Екатеринбург, сизо, тюрьма, решетка, место заключения, клетка
Ему может грозить до года лишения свободыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) прокуратура утвердила обвинение против местного жителя из-за того, что он не сообщил силовикам о вербовщике террористов. Об этом говорится на сайте окружного надзорного ведомства.

По версии прокуратуры, в августе 2017 года обвиняемого Сайпутдина Махмудова и других ямальцев уговаривали поехать в Сирию и примкнуть к террористам. Двое жителей региона поддались на уговоры и попытались вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство», однако были задержаны силовиками.

«Махмудов не сообщил в органы власти о лице, склонявшем граждан к террористической деятельности, в связи с чем был привлечен к уголовной ответственности. Санкция предусматривает до года лишения свободы», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. В ведомстве отметили, что после вручения обвинения уголовное дело будет направлено в суд.

Ранее сотрудники полиции Нового Уренгоя совместно с РУ ФСБ России по Тюменской области поймали мошенника, который за деньги предложил одному из ямальцев выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды международной террористической организации.

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