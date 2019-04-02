Прокуратура купит в Екатеринбурге квартиру с тремя санузлами за 11,6 млн рублей

Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО 2 апреля объявило конкурс на закупку четырехкомнатной квартиры в Екатеринбурге за 11,6 млн рублей. Согласно техническому заданию, площадь помещения должна быть не менее 129 квадратных метров, а еще внутри должно быть не менее трех санузлов.
Квартира должна быть расположена не ниже шестого этажа и не выше девятого этажа в монолитно-кирпичном доме. Обязательно наличие панорамных окон, водоочистки, вентиляции, застекленной лоджии, системы контроля доступа во двор и холлы, трех лифтов и службы ресепшен. Также указано, что на кухне пол должен быть теплым и выложен из керамической плитки или керамогранита. Требуемая высота потолков — от трех метров.
«Квартира не должна иметь недостатков и дефектов, препятствующих использованию квартиры по назначению. Квартира должна быть новой, не бывшей в эксплуатации», — отмечается в техзадании. Здесь же говорится, что дом должен находиться в границах улиц Московской, Челюскинцев, Восточной, Декабристов.
Аукцион намечен на 22 апреля, квартира должна быть передана в течение 10 дней после заключения контракта.
Оперативно дозвониться до пресс-службы управления Генпрокуратуры по УрФО не удалось.