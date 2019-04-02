Алексей Текслер (слева) встретился с сенатором Олегом Цепкиным Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Челябинцев будут учить, как правильно брать кредиты и тратить деньги, чтобы не разориться. Такую программу на региональном уровне одобрил врио губернатора Алексей Текслер на встрече с сенатором Олегом Цепкиным, сообщил «URA.RU» депутат верхней палаты парламента.

«Закредитованность населения выросла до 60%. В Челябинской области она одна из самых высоких в УрФО. Люди должны уметь планировать кредиты, исходя из ожидаемых доходов, чтобы не было неоправданной задолженности, которая приводит к банкротству. Для этого минобразования области внедрит в учебный план школьников и студентов дисциплины по обучению азам управления личными финансами. По старшему поколению уже второй год идут такие занятия. Нужно подумать, как организовать эту работу для работающего населения», — сказал агентству Олег Цепкин.

В пресс-службе губернатора подтвердили, что Алексей Текслер поддержал Олега Цепкина. «Челябинская область войдет в число субъектов РФ, где будет реализована соответствующая региональная программа», — заявили в пресс-службе.

Олег Цепкин в 2015 году был избран в Заксобрание области, а затем делегирован в Совет Федерации. До этого он работал на ММК в должности директора по безопасности вместе с гендиректором комбината, а затем губернатором Борисом Дубровским. Цепкин считается членом команды экс-главы региона.