Прямая трансляция первой пресс-конференции нового главы Челябинской области Алексея Текслера пройдет в его аккаунте в Instagram. Об этом сообщил подписчикам во вторник сам губернатор.
«Уважаемые друзья, 4 апреля у меня состоится первая пресс-конференция на новом посту. Трансляция мероприятия будет вестись и здесь. Начало в 11. Присоединяйтесь, познакомимся поближе», — написал Алексей Текслер.
Также трансляция с пресс-конференции будет вестись в крупнейших пабликах в соцсетях и в прямом эфире телеканала ОТВ, сообщил «URA.RU» гендиректор АО «Областное телевидение» Олег Дубровин. Аналогичные мероприятия с участием экс-губернатора Бориса Дубровского последние несколько лет шли в отредактированной записи.
Как сообщало «URA.RU», сама пресс-конференция состоится в большом зале правительства региона по улице Цвиллинга.