01 апреля 2019

«Познакомимся поближе». Губернатор Текслер пообещал челябинцам прямой эфир в Instagram. СКРИН

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 15:21
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Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, текслер алексей
Новый челябинский губернатор продолжает ломать сложившиеся у южноуральцев стереотипыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Прямая трансляция первой пресс-конференции нового главы Челябинской области Алексея Текслера пройдет в его аккаунте в Instagram. Об этом сообщил подписчикам во вторник сам губернатор.

«Уважаемые друзья, 4 апреля у меня состоится первая пресс-конференция на новом посту. Трансляция мероприятия будет вестись и здесь. Начало в 11. Присоединяйтесь, познакомимся поближе», — написал Алексей Текслер.

Также трансляция с пресс-конференции будет вестись в крупнейших пабликах в соцсетях и в прямом эфире телеканала ОТВ, сообщил «URA.RU» гендиректор АО «Областное телевидение» Олег Дубровин. Аналогичные мероприятия с участием экс-губернатора Бориса Дубровского последние несколько лет шли в отредактированной записи.

Как сообщало «URA.RU», сама пресс-конференция состоится в большом зале правительства региона по улице Цвиллинга.

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