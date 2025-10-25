Эксклюзивные фотографии с котами предложили за деньги всем желающим Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жители Челябинской области начали предлагать необычную услугу — доступ к фотографиям и видео своих домашних котов по подписке. Владельцы питомцев из Магнитогорска и Миасса разместили предложения для всех желающих оформить тариф на их снимки за фиксированную ежемесячную плату. Соответствующие объявления появились в интернете.

«Меня зовут Джиксер, я персидский котик. Несмотря на то, что у меня лапки, я зарабатываю на корм сам», — говорится в описании предложения из Магнитогорска на сайте «Авито». Владелец кота за ежемесячную плату в 700 рублей обещает два фото ежедневно и забавные видеоролики.

В Миассе местный житель выставил аналогичное объявление о подписке на белого кота Барсика. Клиенты могут выбрать подходящий тариф: разовое фото за 50 рублей, ежедневную подписку на месяц с одним фото за 100 рублей, а с тремя фото в день за 200 рублей.

Согласно информации в объявлении, материалы будут отправляться персонально через сообщения покупателю. Как пояснил автор предложения, услуга адресована тем, кто по разным причинам не может завести домашних любимцев, но хочет наблюдать за их жизнью.

