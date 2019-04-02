Завод по сортировке мусора открылся в Тюмени в 2018 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Тюменскому экологическому объединению» («ТЭО») на аукционе по продаже отсортированного мусора удалось выручить 14 млн рублей. Цены на некоторые позиции были повышены участниками торгов в пять раз. Торги прошли 1 апреля, рассказала «URA.RU» заместитель гендиректора по развитию и реализации услуг предприятия Светлана Петренко.

«Мы продали все вторсырье, что само по себе замечательный показатель. Ведь это был первый опыт выхода на открытый рынок с таким специфичным продуктом», — отметила она. По словам Петренко, на некоторые лоты претендовали по 7-8 участников торгов, а количество шагов по отдельным позициям превысило сотню.

«Это свидетельствует о том, что участники были готовы серьезно бороться за каждый лот. И давать цену, значительно превышающую первоначальную», — заявил Петренко. На продукцию «ТЭО» претендовали не только предприятия из УрФО, но и из Центральной России. Так, полимерное сырье приобрела, например, компания из Владимира. «И это при том, что транспортировка существенно сказывается на стоимости продукта», — добавила топ-менеджер. Опыт признан успешным, следующие торги намечены уже на 18 апреля.

Напомним, что в 2018 году «ТЭО» открыло под Тюменью первый мусоросортировочный завод в регионе. С 1 января 2019 года этот завод собирает все коммунальные отходы в Тюмени, Тюменском и Тавдинском районах, а «ТЭО» является единым оператором по сбору и утилизации мусора в регионе.