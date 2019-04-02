Пожар произошел на АЗС на окраине города Артемовского в Свердловской области. Бензоколонка загорелась из-за того, что нетрезвые люди стали курить прямо на территории заправки.
Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, на заправку на «девятке» приехали трое жителей села Покровского. Известно, что водитель был трезв, а его пассажиры пьяны. «В то время, пока автомобиль заправлялся, мужчины закурили прямо на территории заправки. После этого один из них, 30-летний Иван С., ради шутки поднес горящую зажигалку к открытому бензобаку. Сразу вспыхнула крышка бензобака, заправочный шланг и сама заправка», — рассказал инсайдер.
Водитель не растерялся и отогнал машину в сторону. Затем троица огнетушителем и снегом погасила пожар. Курильщики выразили готовность компенсировать ущерб хозяину АЗС.