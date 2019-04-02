01 апреля 2019

Уральцы покурили на АЗС и сожгли бензоколонку. ВИДЕО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 16:31
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Клипарт. АЗС. Бензозаправка. Газпромнефть. Челябинск, азс, бензозаправка, топливо, горючее, бензин
Пьяный ради шутки зажег зажигалку возле бензобакаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожар произошел на АЗС на окраине города Артемовского в Свердловской области. Бензоколонка загорелась из-за того, что нетрезвые люди стали курить прямо на территории заправки.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, на заправку на «девятке» приехали трое жителей села Покровского. Известно, что водитель был трезв, а его пассажиры пьяны. «В то время, пока автомобиль заправлялся, мужчины закурили прямо на территории заправки. После этого один из них, 30-летний Иван С., ради шутки поднес горящую зажигалку к открытому бензобаку. Сразу вспыхнула крышка бензобака, заправочный шланг и сама заправка», — рассказал инсайдер.

Водитель не растерялся и отогнал машину в сторону. Затем троица огнетушителем и снегом погасила пожар. Курильщики выразили готовность компенсировать ущерб хозяину АЗС.

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