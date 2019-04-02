За дом и участок в центре Тюмени собственники хотят получить 52 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Компания «Мостострой-11», которую возглавляет экс-депутат гордумы Тюмени Николай Руссу, начала строительство рядом с жилым домом. Над частным строением по ул. Смоленская, 43 работает строительный кран, а рядом роют котлован. Об этом редакции «URA.RU» рассказала жительница дома Евгения Новикова.

«В доме страшно жить, потому что он может разрушиться — рядом начинается стройка. Всех соседей расселили, остался один наш дом. Мы вели переговоры с компанией о продаже участка, передали требования по стоимости земли, но на контакт с нами никто не пошел. Работники общаются по-хамски», — отмечает жительница дома.

Жильцы готовы продать участок в 13 соток за 52 млн рублей. Евгения Новикова уверена, что четыре миллиона рублей за сотку в этом районе — адекватная цена. «Мы не перекупщики, мы прожили в доме десятки лет. Знаем, что у соседей участки под строительство взяли дороже. А наш дом, оказывается, не мешает компании возводить здание. Но вот они нам мешают жить», — заявила Новикова и заметила, что намерена обратиться с тюменскую прокуратуру.

В компанию «Мостострой-11» редакции «URA.RU» рассказали, что застройщик получил разрешение на строительство учебного центра, оградил территорию в границах своего земельного участка и смонтировал кран в зоне проекта. «Соседний участок в зону строительства не попадает, мы в нем не нуждаемся. В свое время мы хотели этот участок благоустроить, но из-за большого количества собственников и отсутствия между ними консенсуса, от этих планов отказались. Домик как стоял, так и будет стоять, таких домов по Тюмени много», — рассказал директор филиала строительного управления компании Дмитрий Рядко.

В администрации Тюмени взяли время на подготовку комментария.

«Мостострой-11» — один из крупнейших подрядчиков по строительству транспортной инфраструктуры во всех трех регионах «тюменской матрешки». Также компания возводит многоэтажные жилые дома и инфраструктурные объекты.