Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Тобольске строят новый концертный зал и фестивальную площадь на берегу Иртыша. Видео

03 ноября 2025 в 20:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам Вагина, новые объекты станут «жемчужиной» Тобольска

По словам Вагина, новые объекты станут «жемчужиной» Тобольска

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) на берегу Иртыша ведется строительство нового концертного зала и фестивальной площади, которые станут центром культурной жизни города. Ходом работ поделился глава города Петр Вагин, опубликовав аэросъемку строительной площадки в своем telegram-канале.

«Скоро могучий Иртыш обретет новую жемчужину — величественный концертный зал и просторную Фестивальную площадь, которые станут сердцем культурной жизни нашего города и всего региона. Строительство идет, масштаб впечатляет», — пишет мэр.

По словам Вагина, новые объекты станут «жемчужиной» Тобольска. Они будут использоваться для проведения крупных культурных мероприятий регионального значения.

Продолжение после рекламы

Видео: telegram-канал главы города Тобольск

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском Знаменском кафедральном соборе, который является объектом культурного наследия федерального уровня, проведут реставрацию внутренней настенной живописи. Данную информацию сообщили в департаменте культурного значения региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал