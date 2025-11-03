В Тобольске строят новый концертный зал и фестивальную площадь на берегу Иртыша. Видео
По словам Вагина, новые объекты станут «жемчужиной» Тобольска
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тобольске (Тюменская область) на берегу Иртыша ведется строительство нового концертного зала и фестивальной площади, которые станут центром культурной жизни города. Ходом работ поделился глава города Петр Вагин, опубликовав аэросъемку строительной площадки в своем telegram-канале.
«Скоро могучий Иртыш обретет новую жемчужину — величественный концертный зал и просторную Фестивальную площадь, которые станут сердцем культурной жизни нашего города и всего региона. Строительство идет, масштаб впечатляет», — пишет мэр.
По словам Вагина, новые объекты станут «жемчужиной» Тобольска. Они будут использоваться для проведения крупных культурных мероприятий регионального значения.
Видео: telegram-канал главы города Тобольск
Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском Знаменском кафедральном соборе, который является объектом культурного наследия федерального уровня, проведут реставрацию внутренней настенной живописи. Данную информацию сообщили в департаменте культурного значения региона.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!