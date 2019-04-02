Свидетели теракта в метро Петербурга сделали первые заявления в суде

Выжившие пришли на слушание дела накануне трагедии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Теракт в метро Санкт-Петербурга

Выжившие после теракта в метро Петербурга в 2017 году пришли на первое слушание по существу по данному делу. Заседание проходит накануне годовщины трагедии, 2 апреля.

Находившаяся в момент взрыва в вагоне Наталья Кириллова заявила, что до сих пор не может вернуться к нормальной жизни. «Мы находились между жизнью и смертью, и говорить о какой-то злости даже странно. Тебе постоянно говорят: „Ты выжил“», — призналась женщина и добавила, что «испытывает только боль», из-за того, что выжила, а те, кто ехал рядом, погибли. «Я не знаю, как они [террористы] будут жить, когда на их совести 15 убитых», — передает слова Кирилловой телеканал «ТВЦ».

На скамье подсудимых 11 человек, за исключением 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, который, по версии следствия, стал непосредственным исполнителем взрыва. Для остальных преступников обвинение требует пожизненного заключения. Им вменяются незаконный оборот оружия и взрывчатки, организация террористической группы и совершение теракта. Предполагаемый организатор Аброр Азимов частично признал вину, передает телеканал «ТВЦ». Остальные десять не признают вину.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Всего из-за взрыва пострадали 103 человека. 16 людей, в числе которых террорист, погибли.