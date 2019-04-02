В Югре конфликт бизнесменов и налоговиков тушить придется доверенному лицу губернатора

Предприниматели Сургутского района написали коллективное обращение на имя бизнес-омбудсмена Югры Николая Евлахова с жалобами на работу местной налоговой инспекции. Об этом «URA.RU» рассказала представитель инициативной группы Марина Демидова.
Бизнесмены в письме говорят о сложностях во взаимоотношениях с представителями ИФНС по Сургутскому району, проблемах при сдаче отчетности. А больше всего предприниматели переживают из-за процедуры разрешения споров с налоговой инспекцией. «Приходилось сталкиваться с ситуациями, когда в расчеты ИФНС закрадывались ошибки. В таком случае отстаивать свои интересы приходится в суде. Мы тратим время, нервы и деньги на юристов. А налоговая ничем не рискует. Хорошо, если удается доказать свою правоту. Но многие предприниматели не хотят связываться со всей этой бюрократической системой и просто платят, хотя понимают, что начисления неверны», — рассказала корреспонденту «URA.RU» Марина Демидова.
В налоговой инспекции Сургутского района попросили прислать официальный запрос. На момент публикации материала комментарий получен не был. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Николай Евлахов подтвердил в беседе с корреспондентом «URA.RU», что обращение от предпринимателей к нему пришло. «Я свяжусь с управлением федеральной налоговой службы в Югре, коль поступила такая жалоба. Надо в ситуации разобраться с участием заявителей, участием сотрудников ИФНС по Сургутскому району непосредственно», — заявил бизнес-омбудсмен в разговоре с агентством.