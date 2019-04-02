Свердловский минфин подтвердил, что фонд чиновницы «никто не просил рожать» нарушил закон

Отдел контрольно-ревизионной работы министерства финансов Свердловской области завершил проверку регионального департамента молодежной политики. Ранее его возглавляла Ольга Глацких, скандально прославившаяся заявлением, что государство «не просило рожать» современную молодежь.
Ревизоры также работали в фонде «Золотое сечение». Как ранее сообщало «URA.RU», депутаты посчитали завышенными затраты фонда в размере 131 миллиона рублей на проведение четырех обучающих смен для 800 талантливых подростков в бизнес-отеле «Панорама».
Согласно опубликованному на сайте минфина отчету, департамент предоставил «Золотому сечению» субсидии без должного обоснования. Соглашения об их представлении заключены с отступлением от требований минфина Свердловской области.
«Департаментом… не осуществлялся контроль за соблюдением получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, ее эффективным и экономным расходованием. Отсутствие контроля привело к расхождению количества заявленных участников образовательных смен, проведенных Фондом, от фактически участвующих, в связи с чем Фондом допущен ряд нарушений действующего законодательства», — говорится в отчете об аудите.
Помимо этого, ревизоры установили, что уровень подготовки работавшего с талантливой молодежью преподавательского состава не советовал выдвинутым правительством требованиям. Сотрудникам фонда начислены и выплачены премии в отсутствие решений уполномоченного органа. Аудиторы направили уполномоченным лицам представления о принятии мер по устранению причин и условий выявленных нарушений.
Как ранее сообщало «URA.RU», приказ о проведении проверки подписан 18 октября 2018 года — за две недели до того, как федеральные СМИ рассказали о скандальном выступлении бывшего директора департамента Ольги Глацких в Кировграде. Экс-чиновница сообщила собравшимся подросткам, что государство не просило родителей молодых людей их рожать.