Губерниев нашел подработку звездам российского биатлона, оскандалившимся в Тюмени

Губерниев был очевидцем всех казусов эстафеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «URA.RU» дал оценку российским биатлонистам, которые совершили серьезные ошибки в финале Чемпионата России в Тюмени. Напомним, Дмитрий Малышко (Петербург) опоздал на старт из-за сервисной службы, которая вовремя не принесла ему лыжи, Алексей Волков (вторая команда ХМАО) выбрал неверный маршрут и проехал мимо своего партнера по команде при передаче эстафеты, а Матвей Елисеев (Москва) перезаряжал винтовку после каждого выстрела из-за неисправного оружия.

«На их карьерах это отразится только в лучшую сторону. Такие косяки привлекают внимание рекламодателей. Если Малышко опоздал, то производитель будильников может заключить с Димой контракт большой. Леша Волков, который перепутал коридор, может рекламировать GPS-навигатор. Что касается Матвея Елисеева — это сто процентов производитель оружия», — сказал Губерниев.

Спортивный журналист отметил, что все ошибки были совершены на его глазах, и сначала он переживал, что команда из Санкт-Петербурга отстает, но потом решил поддерживать атлетов. «Это нормальный рабочий момент. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я оговариваюсь, Малышко опаздывает, Волков меняет коридоры. Сейчас мы можем только ребят поддержать и сказать, какие они большие молодцы», — подчеркнул собеседник агентства.

Гонка проходила 2 апреля. Мужскую эстафету выиграли спортсмены из первой команды ХМАО. В женском первенстве лидерами также стали югорские биатлонистки. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», опоздание Малышко станет предметом спецразбирательства, а спортсмену грозят штраф или дисциплинарные санкции.