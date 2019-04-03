Депутат Рады опубликовал личные номера Зеленского и Коломойского

По итогам первого тура выборов Ляшко набрал 5,77% голосов Фото: страница Олега Ляшко в Facebook

Депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал мобильные телефоны своего соперника по выборам в президенты Украины комика Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Номера он выложил на своей странице в Facebook.

«Кто хочет поговорить, звоните, пишите на здоровье!» — цитирует News.ru Ляшко. К своей публикации он добавил скриншоты с контактами Зеленского, Коломойского и гендиректора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

Депутат сообщил, что ранее кто-то из сотрудников медиахолдинга «1+1», которым владеет Коломойский, опубликовал в Сети его номер телефона. Зеленский же, в свою очередь, является протеже Коломойского на выборах в украинские президенты. За два дня, пишет Ляшко, ему на телефон пришли тысячи сообщений и звонков из «всего бывшего СССР». Депутат с сожалением отметил, что ему придется менять номер, которым он пользуется с 1998 года.

Олег Ляшко и Владимир Зеленский приняли участие в первом туре выборов президента Украины. По итогам первого тура лидером стал Зеленский, набрав 30,24%, Ляшко набрал 5,77% и оказался седьмым.