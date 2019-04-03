02 апреля 2019

Легендарный уральский хоккеист поддержал строительство храма Святой Екатерины

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 11:25
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Хоккей. Матч Звезд. г. Екатеринбург, дацюк павел
Дацюк высказал свою позицию на странице в InstagramФото: Алексей Колчин © URA.RU
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Битва за храм

Российский хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк поддержал строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Поддерживаю строительство храма Святой Екатерины в родном Екатеринбурге», — сообщил Дацюк, отметив в своей публикации аккаунт будущего собора, который планируют возвести недалеко от городского театра драмы. Многие подписчики известного спортсмена одобрили его позицию. «Храм — это всегда хорошо, тем более такой красивый!», «Молодец! Спасибо за поддержку хорошего дела в нужное время», «Спасибо за вашу открытую позицию», — высказались kirilliy92, mariiashvydko2884 и innokentiy69. На странице будущего собора в Instagram поблагодарили Дацюка за поддержку.

Ранее строительство храма Святой Екатерины поддержал участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников. Он заявил, что не понимает мотивов тех, кто выступает против появления собора.

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