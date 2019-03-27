Отколовшийся участник «Уральских пельменей» высказался о строительстве храма Святой Екатерины

Звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников одобрил идею о строительстве в Екатеринбурге храма Святой Екатерины. Он заявил, что не понимает мотивов тех, кто выступает против появления собора.
«У нас в городе возникла идея построить красивую набережную и храм. Прекрасное дело. Конечно же, да!» — написал Мясников на своей странице в Instagram. Он отметил, что есть люди, которые проводят акции против строительства собора Святой Екатерины, водя «хороводы» на набережной. «Не понимаю, почему? Почему не облагородить набережную, сделать еще одну достопримечательность и восстановить Храм, который был разрушен в 1930 году», — высказался участник «Уральских пельменей».
Ранее российский актер Сергей Безруков жестко ответил противникам строительства храма Святой Екатерины в уральской столице. Он сравнил протестующих с «безбожниками» и рекомендовал им «подумать о своей душе».
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Друзья мои. Я живу в Екатеринбурге. И люблю свой город. У нас в городе возникла идея построить красивую набережную и храм. Прекрасное дело. Конечно же. ДА!!! Но есть люди, которые не хотят, чтобы это сделали. Они берутся за руки, выходят на набережную и водят хороводы, выступая против этого. Не понимаю почему? Почему не облагородить набережную, сделать ещё одну достопримечательность и восстановить Храм, который был разрушен в 1930 г. А, как вы думаете, почему так происходит? #екатеринбург #екатеринбургсегодня #мясников #вячеславмясников #мясниковспасетмир