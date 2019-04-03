Прокуратура отменила выступление «Дискотеки Аварии» на юбилее ямальского города

Прокуратура Муравленко (ЯНАО) обнаружила нецелевое использование бюджетных средств в аукционе, посвященном мероприятиям к 35-летию города. В результате проведение тендера на организацию концерта группы «Дискотека Авария» было отменено. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
По информации ведомства, мэрия 12 марта разместила тендер на 10,6 млн рублей на организацию и проведения мероприятий, посвященных юбилею Муравленко. В перечень услуг были включены выступление группы «Дискотека Авария», обеспечение работы диджея из Москвы, проведение праздничного музыкально-пиротехнического шоу. Бюджетные средства были предоставлены заказчику тендера — городскому дому культуры «Украина» — в качестве субсидий для реализации муниципальной программы и укрепления материально-технической базы учреждения.
«Проверкой установлено, что заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 35-летия города Муравленко, не соответствовало целям муниципальной программы, а затраты бюджетных средств на его исполнение являлись бы нецелевыми, что могло повлечь нарушение требований действующего законодательства. В этой связи главе города [Александру Подороге] 28 марта было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона», — говорится в сообщении ведомства. В итоге на следующий день, 29 марта, было размещено извещение об отмене тендера.
Праздник должен был продлиться два дня — 7 и 8 сентября. 7 сентября планировалось выступление духового оркестра, кавер-группы с популярными российскими и зарубежными песнями, акробатическое шоу и диджей. 8 сентября ждали концерт кавер-группы и коллектива «Дискотека Авария».