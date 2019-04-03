Главного железнодорожника Зауралья выпустили на свободу после нескольких месяцев ареста

Начальник Южно-Уральской железной дороги (по территориальному управлению) в Курганском регионе Сергей Домосканов больше не находится под домашним арестом. Мера пресечения для него изменена на подписку о невыезде, сообщили «URA.RU» собственные источники.
«Домосканова отпустили на свободу, он больше не под арестом», — рассказал инсайдер. Причины, по которым главному зауральскому железнодорожнику смягчили меру пресечения, он не указал.
В Уральском следственном управлении на транспорте СК России не смогли оперативно прокомментировать «URA.RU» данную информацию. Вместе с тем, курганские железнодорожники в беседе с корреспондентом агентства заявили, что на днях видели Домосканова в курганском офисе ЮУЖД, хотя это было запрещено условиями домашнего ареста.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Домосканова задержали на рабочем месте в начале октября. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении или растрате с использованием служебного положения. Позже стало известно, что в отношении главного железнодорожника Зауралья возбудили еще 47 уголовных дел. Срок домашнего ареста для Домосканова должен был истечь 6 апреля, однако документы о продлении ареста в городской суд Кургана так и не поступили.