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Главного железнодорожника Зауралья выпустили на свободу после нескольких месяцев ареста

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 13:56
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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , домосканов сергей
Сергей Домосканов отпущен под подписку о невыездеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник Южно-Уральской железной дороги (по территориальному управлению) в Курганском регионе Сергей Домосканов больше не находится под домашним арестом. Мера пресечения для него изменена на подписку о невыезде, сообщили «URA.RU» собственные источники.

«Домосканова отпустили на свободу, он больше не под арестом», — рассказал инсайдер. Причины, по которым главному зауральскому железнодорожнику смягчили меру пресечения, он не указал.

В Уральском следственном управлении на транспорте СК России не смогли оперативно прокомментировать «URA.RU» данную информацию. Вместе с тем, курганские железнодорожники в беседе с корреспондентом агентства заявили, что на днях видели Домосканова в курганском офисе ЮУЖД, хотя это было запрещено условиями домашнего ареста.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Домосканова задержали на рабочем месте в начале октября. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении или растрате с использованием служебного положения. Позже стало известно, что в отношении главного железнодорожника Зауралья возбудили еще 47 уголовных дел. Срок домашнего ареста для Домосканова должен был истечь 6 апреля, однако документы о продлении ареста в городской суд Кургана так и не поступили.

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