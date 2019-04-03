02 апреля 2019
01 апреля 2019

На ямальском месторождении НОВАТЭКа погиб рабочий

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 14:33
Размер текста
-
17
+
Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, кондинское месторождение, эргинский кластер, нефть
Он пострадал от срыва бетонного пригрузаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Силовики проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего на Северо-Русском месторождении в Тазовском районе ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам силовиков, на территории Северо-Русского месторождения около 03:00 часов во время работ по прокладке газопровода сорвался бетонный пригруз, в результате чего пострадал рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данным из открытых источников, лицензией на разработку участка владеет дочка НОВАТЭКа — «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». Северо-Русское месторождение находится в числе перспективных.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...