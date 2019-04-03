На ямальском месторождении НОВАТЭКа погиб рабочий

Силовики проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего на Северо-Русском месторождении в Тазовском районе ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам силовиков, на территории Северо-Русского месторождения около 03:00 часов во время работ по прокладке газопровода сорвался бетонный пригруз, в результате чего пострадал рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По данным из открытых источников, лицензией на разработку участка владеет дочка НОВАТЭКа — «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». Северо-Русское месторождение находится в числе перспективных.