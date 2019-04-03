Около пятидесяти водителей автомобилей скорой помощи в пермских городах Кизел, Губаха и Гремячинск планируют объявить голодовку. Причина — невыплата заработной платы и дискриминирующие условия работы, сообщил на условиях анонимности «URA.RU» один из водителей.
Серьезные задержки заработной платы, по словам водителя скорой, начались в октябре 2018 года. Люди до сих пор не получили окончательный расчет за февраль текущего года. При этом многие водители самостоятельно платят налоги, потому что оформление сотрудников производится не по трудовому договору в рамках ТК РФ. С водителями заключаются договоры как с индивидуальными предпринимателями, в лучшем случае — гражданского-правового характера.
Люди начали терять работу и оформляться предпринимателями после реформирования системы здравоохранения в Пермском крае. В 2017 году больницы Кизеловского угольного бассейна (КУБа) присоединили к городской клинической больнице № 4, которая находится в Перми за 200-300 километров от населенных пунктов, где фактически располагаются медицинские учреждения.
При этом обслуживанием экстренных вызовов службы «03» в КУБе занимается подрядчик — ООО «Феникс — Логистика», который, по словам собеседника «URA.RU», и не выплачивает вовремя заработную плату. И именно сотрудники этой организации вынуждают водителей регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей для продолжения работы.
Помимо задержки зарплаты, сократился и её размер, утверждает водитель. Ранее ставка составляла 124 рубля в час и облагалась только подоходным налогом, сейчас же ставка — 115 рублей, а вся фискальная нагрузка лежит непосредственно на «водителях-предпринимателях». В итоге средний заработок сократился с 27 до 22 тысяч рублей.
В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края «URA.RU» сообщили, что ведомство по данным фактам проведет проверку. Главный врач ГКБ № 4 Андрей Ронзин заявил агентству, что проблемы с выплатами были в прошлом году из-за отсутствия необходимого навигационного оборудования. С начала 2019 года все обязательства ГКБ № 4 по государственному контракту выполняет вовремя. «Информация о проблемах с заработной платой не поступала. Ни официально, ни не официально», — добавил Ронзин.
Помощник руководителя ООО «Феникс — Логистика» Максим Морозов пояснил, что организация уже полгода никому не платит зарплату, поскольку у нее нет сотрудников, все водители — индивидуальные предприниматели. Задержки, если и есть, то связаны с тем, что «водители-бизнесмены» просто не подписали акты о выполненных работах. При этом, говоря о фактических трудовых отношениях водителей с организацией, Морозов подчеркнул, что выбранный способ трудоустройства — это инициатива самих водителей.