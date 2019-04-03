02 апреля 2019
01 апреля 2019

В курганском вузе, который возглавляет генерал ФСБ, проходят обыски

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 16:12
Размер текста
-
17
+
Круглый стол Единой России Курган, левитский владимир
В вуз, который возглавляет Владимир Левитский, пришли силовикиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА), ректором которой является генерал-майор ФСБ в отставке, депутат областной думы Владимир Левитский, проводятся обыски. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Сотрудники ОМВД по Кетовскому району проводят оперативно-разыскные мероприятия. Пока это вся информация, которую мы можем сообщить», — заявила руководитель пресс-службы зауральского ведомства Елена Радаева. Ректор вуза Владимир Левитский не ответил на звонок корреспондента.

По данным источников агентства, близким к правоохранительным органам, обыски не связаны с деятельностью ректора, а напротив, могли быть инициированы с подачи Владимира Левитского. Тем не менее интерес силовиков мгновенно спровоцировал слухи о возможной отставке ректора.

Владимир Левитский возглавил КСХА в начале 2016 года, до этого он руководил Курганским пограничным институтом ФСБ России. Из недостаточного финансирования Минсельхозом у вуза возникают проблемы с выплатой стипендий и оплатой коммунальных услуг.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...