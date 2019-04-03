Стали известны подробности смерти Булдакова

Погибший в Монголии актер Алексей Булдаков находился в стране в качестве туриста. Об этом «URA.RU» рассказал секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов.
«Он был в Монголии как турист — приехал из Бурятии. Судя по всему, ночью у него оторвался тромб. Тело еще находится в Монголии. Позже станет известно, когда будут похороны», — рассказал Новожилов и добавил, что получил информацию в посольстве Монголии. Другой информации, по словам собеседника, пока нет.
Ранее сообщалось, что актер вызвал такси, но не смог выйти из номера в Улан-Баторе. Когда дверь вскрыли, россиянин лежал без сознания.