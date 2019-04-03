Стали известны подробности смерти Булдакова

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 16:56
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Алексей Булдаков, булдаков алексей
Артист находился в Монголии в качестве туристаФото: Официальный сайт Алексея Булдакова

Погибший в Монголии актер Алексей Булдаков находился в стране в качестве туриста. Об этом «URA.RU» рассказал секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов.

«Он был в Монголии как турист — приехал из Бурятии. Судя по всему, ночью у него оторвался тромб. Тело еще находится в Монголии. Позже станет известно, когда будут похороны», — рассказал Новожилов и добавил, что получил информацию в посольстве Монголии. Другой информации, по словам собеседника, пока нет.

Ранее сообщалось, что актер вызвал такси, но не смог выйти из номера в Улан-Баторе. Когда дверь вскрыли, россиянин лежал без сознания.

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