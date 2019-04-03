Умер актер Алексей Булдаков

Умер народный артист РФ Алексей Булдаков. Актер скончался в возрасте 68 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров Союза кинематографистов России.
«Был на гастролях, у актера оторвался тромб», — сказал собеседник ТАСС. Соболезнования на своей странице в Instagram выразил актер Сергей Новожилов. «Светлая память. Не стало Леши Булдакова…», — написал он.
Telegram-канал Baza сообщает, что актер скончался в гостиничном номере в Улан-Баторе. По данным Baza, Булдаков вызвал такси, но не смог спуститься. Его тело обнаружили сотрудники отеля, когда вскрыли дверь номера, где проживал артист.
Артист родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Работал на Павлодарском тракторном заводе (Казахстан). Свой творческий путь Булдаков начал в 1976 году. Он работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. До 1995 года был преимущественно актером второго плана, но роль генерала Иволгина (прототип — генерал Александр Лебедь) в фильме «Особенности национальной охоты» сделала из него по-настоящему народную звезду.