Предприниматель из Тюменской области Валерий Нигматуллин не может получить от администрации Ярковского района расчет по госконтрактам. В общей сложности за выполненную работу по трем контрактам ему должны заплатить около 4,5 млн рублей. Об этом «URA.RU» рассказала представитель предпринимателя Людмила Нигматуллина.
«Были заключены три контракта, ни по одному из них предприниматель не получил денег. Оснований не платить бизнесмену не было. Прокуратура неоднократно находила нарушения в действиях администрации района и выносила предписания, но денег так и нет», — заметила супруга предпринимателя.
По ее словам, по первому контракту бизнесмен привел в нормативное состояние 11 скотомогильников, по второму — содержал противопаводковые дамбы в районе, по третьему — устроил зимние автодороги.
Согласно документам, которые имеются в распоряжении редакции, администрация Ярковского района пыталась признать предпринимателя недобросовестным подрядчиком, но УФАС такое утверждение не поддержало. Нигматуллины намерены обращаться в следственный комитет Тюменской области с заявлением о возбуждении уголовного дела за препятствие предпринимательской деятельности руководством Ярковского района.
«Валерий из Ярковского района, с 2017 года участвует в закупках, предлагает конкурентные цены, и все время ему вставляют палки в колеса, пытаются оспорить решения. В администрации на контакт не идут, ведут себя по-хамски», — отметила Людмила Нигматуллина.
Редакция обратилась за комментарием к и. о. главы Ярковского района Любови Поляковой, но ее не оказалось на месте. В администрацию направлен официальный запрос.