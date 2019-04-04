Губернатор Текслер проведет для челябинцев первую пресс-конференцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 апреля проведет первую пресс-конференцию, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. Помимо представителей СМИ, ее участниками фактически могут стать все южноуральцы — прямая трансляция будет идти в прямом телеэфире и, одновременно, в Instagram-аккаунте Текслера.
Пресс-конференция состоится в большом зале правительства региона на улице Цвиллинга, 27. Журналистов приглашают приходить к 10:00, само мероприятие начнется часом позже.
Пресс-конференции ушедшего 19 марта в отставку экс-губернатора Бориса Дубровского представляли широкой публики лишь в отредактированной записи.