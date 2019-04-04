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Губернатор Текслер проведет для челябинцев первую пресс-конференцию

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 08:55
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Поездка Алексея Текслера на предприятие по переработке пластика «Втор-Ком». Челябинск, текслер алексей
Новый глава Южного Урала демонстрирует отсутствие страха перед неудобными вопросамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 апреля проведет первую пресс-конференцию, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. Помимо представителей СМИ, ее участниками фактически могут стать все южноуральцы — прямая трансляция будет идти в прямом телеэфире и, одновременно, в Instagram-аккаунте Текслера.

Пресс-конференция состоится в большом зале правительства региона на улице Цвиллинга, 27. Журналистов приглашают приходить к 10:00, само мероприятие начнется часом позже.

Пресс-конференции ушедшего 19 марта в отставку экс-губернатора Бориса Дубровского представляли широкой публики лишь в отредактированной записи.

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