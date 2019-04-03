Заявка Дубая на всемирную выставку выиграла в 2013 году Фото: pixabay.com

Организаторы всемирной выставки Экспо-2020, которая пройдет в Дубае (ОАЭ), выпустили видеоролик, анонсирующий масштабное мероприятие. На официальной странице «Expo 2020 Dubai» в Facebook видео уже собрало более пяти тысяч лайков.

«Мы люди. Мы научились летать, посылать в космос спутники, строить города на песке, построили супер-небоскребы, системы для получения солнечной энергии, создали машины с автопилотом и научили роботов играть на гитаре», — перечисляются в ролике достижения человечества. Однако людям предстоит сделать еще больше, а объединившись, они могут сотворить прекрасное будущее, говорят авторы видео. В конце организаторы анонсируют выставку, которая пройдет в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. Пользователи Facebook назвали ролик и сам город Дубай «великолепными».

Заявка Объединенных Арабских Эмиратов на проведение Экспо-2020 победила в 2013 году. За право принять международное событие также боролся Екатеринбург. В 2018 году заявка столицы Урала уже на Экспо-2025 также потерпела поражение, а победа досталась японской Осаке.