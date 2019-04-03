Авторы транспортной модели Перми: «60 минут не хватит на бесплатную пересадку»

Бесплатной пересадкой в Перми смогут воспользоваться не все Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Увеличение в Перми времени бесплатной автобусной пересадки с 40 минут до часа не позволит воспользоваться новой транспортной схемой всем жителям города. Даже 60 минут в часы-пик может не хватить тем, кто живёт в микрорайонах Новый Крым и Гайва, рассказал «URA.RU» исполнительный директор агентства дорожной информации «РАДАР» Юрий Попов.

Он добавил, что изменения все же помогут снять массу претензий к новой маршрутной сети: «60 минут на пересадку позволят воспользоваться ей тем жителям, у которых такой возможности при формировании изначальной маршрутной сети не было. Например, жителям правого берега Камы».

Однако в пресс-службе администрации города «URA.RU» пояснили, что бесплатную пересадку в Перми никто не увеличивал до 60 минут, как об этом писали 2 апреля СМИ. Более того, в мэрии сейчас не знают, каким в конечном итоге окажется этот бесплатный пересадочный период.

Ранее сообщалось что через месяц в Перми должна начать действовать новая маршрутная сеть, которая предполагает укорачивание текущих маршрутов и введение системы бесплатных пересадок. Новая схема вызывала множество нареканий, люди вышли митинг против новой транспортной системы. 40 минут с начала поездки, которые отводились на бесплатную пересадку, многие сочли недостаточными. К тому же до сих пор официально не опубликован проект новой маршрутной сети.

В мэрии Перми, отвечая на запрос «URA.RU», заявили, что при моделировании новой маршрутной сети агентством дорожной информации «РАДАР» определено время, необходимое для пересадки. Оно составляет 37 минут. «Однако измерение времени рассчитывается исходя из текущей ситуации», — уточнили в администрации. Поэтому рассматривается вопрос о ее увеличении.

Специально для этого сформировали рабочую группу по организации пересадочной системы, которая и должна определить необходимое время для пересадки. В состав рабочей группы не вошли общественники и научные специалисты, только пять сотрудников мэрии и пять депутатов городской Думы.

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, пояснил, что сейчас в составе рабочей группы и не нужны профильные специалисты, потому что все расчеты произведены. Членам группы нужно лишь прийти к компромиссному решению и определить, сколько город готов заплатить из бюджета за каждую дополнительную минуту сверх 40 изначальных.