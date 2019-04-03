02 апреля 2019

Экс-мэра Миасса отпустили из СИЗО

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 21:13
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Миасс. Войнов. Третьяков. Челябинск., третьяков станислав, миасс
Станиславу Третьякову изменили меру пресеченияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему сити-менеджеру Миасса Станиславу Третьякову изменили меру пресечения со взятия под стражу на домашний арест. Такое решение принял 3 апреля Центральный районный суд Челябинска в связи с ходатайством следствия. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники. Третьяков обвиняется в получении взятки.

«Прокуратура против ходатайства следствия не возражала», — пояснил источник. Официальные органы и адвокаты Третьякова решение суда не комментируют. Новых обвинений экс-чиновнику не предъявлено, своей вины он не признает.

Станислава Третьякова задержали утром 7 ноября 2018 года, показания на экс-чиновника дал предприниматель Андрей Юдин. Он заявил, что заплатил Третьякову в ноябре 2012 года, когда тот был заместителем сити-менеджера, 145 тыс. рублей за оформление двух земельных участков для жительницы города Анастасии Ивановой. Сам Юдин, обвинявшийся в крупном мошенничестве, отделался небольшим штрафом. Третьяков называет показания предпринимателя оговором.

В 2013 году, после того как был задержан сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, обвиняемый в заказных убийствах, Третьяков стал главой администрации Миасса. Ушел в отставку осенью 2015 года и больше политикой не занимался.

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