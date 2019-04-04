Журналисты «Москвского комсомольца» создали игру, посвященую колонии для пожизненно-осужденных преступников в поселке Харп (ЯНАО) «Полярная сова». Во время прохождения игры «Командировка к маньяку» участник может почувствовать все «прелести» сурового климата региона и не менее суровых условий для заключенных.
«Поездка на пароме — незабываемая. Да и вся дорога впечатляет. Кстати, если зимой сломалась машина, шансы выжить невелики», — предупреждают на однои из этапов игры московские журналисты. Говоря о колонии, они отмечают, что «Полярная сова» является местом наказания для самых страшных маньяков и террористов России. «Гиблое место. И в заточении здесь — пропащие души», — отмечают создатели игры. Они напоминают, что сейчас здесь отбывают наказание бесланский террорист Нурпаши Кулаев, битцевский маньяк Александр Пичушкин, белгородский стрелок Сергей Помазун и другие известные преступники, преговоренные к пожизненному лишению свободы.
Журналисты предупреждают, что игра не для слабонервных: «Задании спуститься в ад. И рассказать об этом.Если пройдете все этапы, можете быть уверены: вам многое по плечу».
Как ранее писало «URA.RU», в прошлом году представители общественной палаты РФ проинспектировали масштабные изменения быта заключенных колонии «Полярная сова». Они отметили, что в учреждении появилась современная медтехника, а камеры осужденных переоборудованы по евростандартам.