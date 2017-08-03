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31 июля 2017
07:50  03 августа 2017 0

Не хуже, чем в Европе. Общественники оценили новый быт колонии «Полярная Сова» на Ямале

Клипарт, колючая проволока, зона, колония, тюрьма
Европейские стандарты содерджания заключенных добрались и до РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Представители общественной палаты РФ проинспектировали масштабные изменения быта заключенных колонии «Полярная сова» в поселке Харп на Ямале. За последние полгода в учреждении появилась современная медтехника, а камеры осужденных переоборудованы по евростандартам.

В стационар «Совы», рассчитанный на 15 пациентов, за последние шесть месяцев поступили рентгенустановка, два автоклава, холодильник для медикаментов, а также наборы реанимации и хурургии, позволяющие делать несложные операции в медчасти колонии. Кроме того, полным ходом идет перестройка камер: уже установлена антивандальная сантехника, окна, слабо пропускавшие свет, теперь поменяют в соответствии с новыми нормами. Камеры пожизненно осужденных оборудованы видеонаблюдением, сообщает «Вести-Ямал».

В соответствии с гуманитарными требованиями, заключенные получают еду строго отмеренными порциями. Вес продуктов заключенные могут проверить на специальные весах. Салаты, кисель и хлеб производятся непосредственно на территории колонии. «Сейчас мы приехали по приглашению руководства колонии, что радует. Это говорит о том, что скрывать особо нечего. Общее впечатление благоприятное, то есть камеры оборудованы в соответствии с требованиями, те места общественного пользования — столовая, медпункт — произвели благоприятное впечатление», — отметил член Общественной палаты РФ Константин Балякин.

В настоящий момент в ИК-18 отбывают наказание 735 человек. Из них 336 — приговорены к пожизненному заключению. Среди находящихся в «Полярной сове» битцевский маньяк Алексей Пичушкин и лидер неонацистской группировки «СПАС» Николай Королев.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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