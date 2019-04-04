Американский генерал признал, что Россия может уничтожить США

По мнению военного, угроза со стороны Москвы «растет с каждым днем» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Американский военный заявил, что Россия является единственной страной в мире, которая способна уничтожить Штаты. Об этом выступая в Конгрессе рассказал начальник штаба сухопутных войск США Марк Милли.

«Из-за ядерного потенциала русских они остаются единственной державой на планете, которая способна уничтожить США», — приводит News.ru слова Милли. Однако генерал подчеркнул, что не считает, что Россия «так и поступит».

Американский генерал добавил, что Вашингтон не может доверять Москве. «Россия будет вести все более авантюрную политику и идти на более крупный риск в краткосрочной перспективе», — заявил Милли. Он отметил, что кроме России угрозу для Штатов представляет и Китай.

Ранее американские эксперты назвали виды вооружения, которое США и НАТО смогут использовать в случае войны с Россией. Специалисты выбрали лучшую наземную, воздушную и водную технику.