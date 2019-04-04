03 апреля 2019

Американский генерал признал, что Россия может уничтожить США

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 07:43
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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, вооружение, снаряд, ракета, ракетный комплекс, зрк, флаг россии
По мнению военного, угроза со стороны Москвы «растет с каждым днем»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Американский военный заявил, что Россия является единственной страной в мире, которая способна уничтожить Штаты. Об этом выступая в Конгрессе рассказал начальник штаба сухопутных войск США Марк Милли.

«Из-за ядерного потенциала русских они остаются единственной державой на планете, которая способна уничтожить США», — приводит News.ru слова Милли. Однако генерал подчеркнул, что не считает, что Россия «так и поступит».

Американский генерал добавил, что Вашингтон не может доверять Москве. «Россия будет вести все более авантюрную политику и идти на более крупный риск в краткосрочной перспективе», — заявил Милли. Он отметил, что кроме России угрозу для Штатов представляет и Китай.

Ранее американские эксперты назвали виды вооружения, которое США и НАТО смогут использовать в случае войны с Россией. Специалисты выбрали лучшую наземную, воздушную и водную технику.

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