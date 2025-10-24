Логотип РИА URA.RU
Путин и Алиев провели телефонный разговор

24 октября 2025 в 15:01
Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы стороны рассмотрели широкий круг актуальных вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений, а также в реализации совместных инициатив в энергетическом секторе и транспортно-логистической сфере.

