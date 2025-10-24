Путин и Алиев провели телефонный разговор
24 октября 2025 в 15:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы стороны рассмотрели широкий круг актуальных вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений, а также в реализации совместных инициатив в энергетическом секторе и транспортно-логистической сфере.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал